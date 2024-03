Znany standuper i była wiceprezydent kandydatami Stanisława Mazura do rady miasta

Prof. Dominika Dudek kierująca Kliniką Psychiatrii Collegium Medicum UJ, architektka, red. naczelna pisma "Biznes i Architektura" Małgorzata Tomczak, aktywistka Olga Lany, była wiceprezydent ds. kultury Magdalena Sroka, aktywista Marek Grochowicz i stenduper Adam Grzanka, aktywistka miejska Izabela Chyłek to kandydaci do rady miasta, którzy wystartują z listy rektora Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Stanisława Mazura.

- Czuję się zaszczycony, że udało nam się przekonać, tak ważne dla tego miasta osoby do kandydowania do rady miasta. Te osoby łączą w sobie energię, młodość z wielką mądrością. To, co charakterystyczne: tę listę zdominowały kobiety. To sygnał, że chcemy, by była to rada miasta nie dla magistratu, ale dla krakowian - mówił Stanisław Mazur prezentując rankiem pod Wawelem swoich kandydatów i kandydatki. - To środowisko absolutnie apartyjne i apolityczne, jesteśmy ruchem obywatelskim, bo tak wyobrażamy sobie miasto naszych marzeń.