Znani politycy na listach wyborczych. W Krakowie szykuje się zacięta rywalizacja

W PiS postawią na sprawdzone nazwiska, ale jest też młodzież

Sam zgłosił chęć kandydowania i jeżeli zostanie uwzględniony przez centralę partii, to znajdzie się wśród kandydatów z Krakowa. - Chciałbym wystartować, sprawdzić się, jako osoba nowa na liście wyborczej do Sejmu, ale z drugiej strony doświadczona samorządowo, bo przez dwie kadencje jestem w Radzie Miasta. Jeżeli będę na liście i zostałbym wybrany, to chciałbym być posłem, który nie siedzi cały czas w Warszawie, tylko jest też tu na miejscu, pracuje dla kraju, ale też przekazuje i zabiega o to, co jest potrzebne w Krakowie - mówi 33-letni Michał Drewnicki.

Listy Koalicji Obywatelskiej może nie otworzyć polityk z Krakowa

Może być mocna rywalizacja w Krakowie w ramach Koalicji Polskiej

Do wyborów przygotowuje się już Koalicja Polska, w której skład wchodzi Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni. W ramach umowy koalicyjnej tworzony jest komitet wyborczy Trzecia Droga. PSL i Polska 2050.

- W ramach umowy koalicyjnej zapisano, że miejsca na listach są dzielone po 50 procent. Ostatecznych decyzji co do list wyborczych jeszcze nie ma. Nie wyobrażam sobie jednak sytuacji innej niż taka, by w okręgu tarnowskim listę otworzył prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, a w okręgu południowym ktoś inny niż pani poseł Urszula Nowogórska. Jeżeli chodzi o pozostałe dwa okręgi Kraków i Małopolskę Zachodnią temat jest jeszcze otwarty, negocjacje trwają - mówi Krzysztof Klęczar, burmistrz Kęt, szef PSL w Małopolsce. Sam jest przygotowany do tego, by stanąć do walki wyborczej.