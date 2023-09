Znamy liderów listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu z Krakowa. Na czołowych miejscach znani posłowie, ale są również nowe nazwiska

- Jesteśmy dzisiaj w Krakowie, żeby oficjalnie rozpocząć już kampanię Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, ponieważ na naszych listach są również nasi koalicjanci. Ruszamy z kampanią, w następnych dniach będziemy w różnych miejscowościach w naszym województwie, będziemy spotykać się z mieszkańcami, przekonywać i prosić o głosy i zaufanie. Biało-czerwona Małopolska drużyna składa się z naprawdę wspaniałych kandydatów. To są osoby zarówno doświadczone, obecni parlamentarzyści, ministrowie, ale też mamy nowych kandydatów, którzy są na naszych listach i będą ubiegali się po raz pierwszy o mandat w parlamencie i mam nadzieję, że go zdobędą. Chcemy kontynuować to wszystko, co jest już realizowane w naszym województwie. Myślę, że te ostatnie 8 lat wykazało, że Małopolska zmienia się i nawet najmniejsze miejscowości otrzymały swoją szansę. Dzieje się tutaj bardzo dużo, wiele inwestycji, programy społeczne, to wszystko co jest realizowane w ramach programów rządowych – to się sprawdza, czyni naszą Małopolskę piękniejszą, czyni naszych Małopolan, mam nadzieję, szczęśliwszymi i daje im poczucie bezpieczeństwa, a dzisiaj to jest najważniejsze - mówiła europoseł Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.