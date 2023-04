Znamy laureatów Fryderyków 2023 – triumfuje Mrozu

W sobotę 22 kwietnia serce muzyki biło w Gliwicach. Jedno z najstarszych miast na Górnym Śląsku przeżyło prawdziwe oblężenie gwiazd polskiej sceny, które przyjechały tam, by świętować rozdanie najbardziej prestiżowych nagród muzycznych – Fryderyków. A choć jeszcze na dzień przed ceremonią wręczenia statuetek, spodziewano się, że większość z nich przypadnie Dawidowi Podsiadło albo Rubensowi, to tegorocznym triumfatorem okazał się Mrozu. To był jego wieczór, a nawet – zdaniem członków Akademii Fonograficznej – jego rok. Z Gali Muzyki Rozrywkowej i Jazzu Mrozu wyjechał aż z pięcioma Fryderykami, w tym w tak prestiżowych kategoriach jak Artysta Roku, Utwór Roku, czy Album Roku Pop za krążek Złote bloki.

Dwa Fryderyki odebrała Brodka – w kategorii Album Roku Alternatywa za Sadzę i Teledysk Roku za reżyserię klipu do utworu pod tym samym tytułem. Dwa przypadły sanah, w tym Fryderyk dla Artystki Roku oraz w kategorii Album Roku Piosenka Poetycka i Literacka za "sanah śpiewa Poezyje". Z dwiema statuetkami wyjeżdża z Gliwic Dawid Podsiadło, który wraz z Kubą Galińskim nagrodzony został jako Team Kompozytorski Roku, a jego album "Leśna Muzyka" otrzymał Fryderyka jako Najlepsze Nagranie Koncertowe. Także dwa Fryderyki przypadły Michałowi Barańskiemu – w kategorii Jazzowy Artysta Roku oraz Jazzowy Album Roku za płytę Masovian Mantra.