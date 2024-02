Znamy go jako wokalistę grupy Lao Che. Spięty opowie o sobie w folkowych piosenkach 1 marca w klubie Studio

- Mnie ten materiał kojarzy się bardziej z amerykańskim folkiem i kiedy poszedłem w tę stronę, zadawałem sobie pytanie, czy to nie jest dla mnie nazbyt delikatne. Zacząłem pisać teksty – i okazało się, że też wychodzą mi subtelne i osobiste. Dokończyłem więc ten album, choć nie byłem w stu procentach przekonany, że to właściwa droga i kogoś to zainteresuje. Ale zawsze tak mam - mówi nam Spięty.