Znacie go jako wokalistę grupy Nocny Kochanek. W sobotę 10 lutego Krzysiek Sokołowski wystąpi w klubie Zaścianek z autorskimi piosenkami

- Mając jakieś 20 lat, marzyłem o nagraniu płyty rockowo-metalowej z poważnymi tekstami po polsku. No, dobra, początkowo myślałem wyłącznie o albumie metalowym — w tamtym czasie nie istniała dla mnie muzyka inna niż heavy metal. Po prawie 10 latach śmieszkowania, postanowiłem wrócić do mojego marzenia z dawnych czasów. Odkurzyłem swoje wybrane kompozycje, odkładane do szuflady przez lata i spojrzałem na nie, mając nieco bardziej otwartą głowę - opowiada.

Porównywany wielokrotnie do Bruce'a Dickinsona czy Roba Halforda, Krzysiek Sokołowski od lat jest nazywany posiadaczem jednego z najlepszych heavymetalowych głosów w Polsce. Pięciokrotnie został okrzyknięty przez słuchaczy Antyradia Wokalistą Rocku, a z grupą Nocny Kochanek osiąga sukcesy, które w obrębie gatunku są rzadkością. Nagroda Fryderyka, Złotego Bączka i kilka złotych oraz platynowych płyt na ścianie, to tylko niewielka część osiągnięć zespołu, którego jest frontmanem.

Jednak Sokołowski to nie tylko Nocny Kochanek i jego poważniejsza odsłona, czyli Night Mistress. Artysta przez kilka lat pełnił rolę wokalisty zespołu Exlibris, wystąpił gościnnie w utworach formacji takich, jak Corruption, The Sixpounder czy Ballbreaker. W 2020 roku dołączył do składu supergrupy Polish Metal Alliance, zrzeszającej polskich muzyków metalowych. W 2023 roku został zaproszony do wzięcia udziału w cyklu koncertów The Legend of Rock Symphonic, podczas których wykonuje rockowe hity z orkiestrą symfoniczną oraz stał się bohaterem trzeciej części „Dreszcza”, powieści Kuby Ćwieka.