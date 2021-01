Zima wróciła do Krakowa. Miasto znów pięknieje pod białym puchem, ale trzeba uważać, jest ślisko [ZDJĘCIA]

NOWE Kraków. Morderstwo na Azorach. Prokurator stawia zarzuty dwóm mężczyznom, sąd ich aresztował na trzy miesiące

Na trzy miesiące trafili do aresztu dwaj podejrzani o udział w zbrodni na Azorach przy ul. Stachiewicza. Prokurator postawił im zarzuty pobicia Dawida P. z użyciem niebezpiecznego narzędzia co skutkowało śmiercią pokrzywdzonego. Jak informuje Janusz Hnatko, rzecznik prasowy prokuratury, podejrzani posługiwali się nożem, którym zadano dwa ciosy w okolice prawej i lewej łopatki. Obrażenia te skutkowały intensywnym krwawieniem do jamy opłucnej, a następnie śmiercią 23-latka z powiatu wadowickiego.