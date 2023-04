Zielona moc atrakcji przy Nowohuckim Centrum Kultury z okazji Dnia Ziemi ZDJĘCIA

Przygotowano także zabawę edukacyjną „Twój ślad wodny ma znaczenie”, dorady dotyczące twórczego oszczędzania wody – malowanie ekotoreb, zajęcia edukacyjne z cyklu „Od balkonu do jadalnego miasta”, w tym m.in. quiz rozpoznawania nasion, pokaz rowerów Lajkbike, Park-e-Bike i cargo, szkolenie rowerowe z oficerem rowerowym, warsztaty przyrodniczo-ekologiczne w duchu zero waste, gry i zabawy edukacyjne dotyczące zasad postępowania z odpadami.

Pierwszy w historii Dzień Ziemi był obchodzony w 1970 roku. Do jego organizacji przyczyniły się wydarzenia, które miały miejsce na początku roku 1969, kiedy nieopodal plaży znajdującej się w Santa Barbara w Kalifornii doszło do wycieku ropy, na skutek czego zginęło 10 tysięcy zwierząt i ptaków. Jedną z osób, która obserwowała tę katastrofę ekologiczną oraz jej skutki był Gaylord Nelson, ówczesny senator stanu Wisconsin, na którym zdarzenia te wywarły tak ogromne wrażenie, że postanowił zorganizować Międzynarodowy Dzień Ziemi, po to, by zwrócić uwagę na problem ekologii i konieczność ochrony środowiska. W 1970 roku, krótko po pierwszym Dniu Ziemi, powołano także Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska, dzięki czemu powstały akty prawne pozwalające na ochronę zagrożonych gatunków zwierząt i ptaków.