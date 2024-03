Zatrzymania na ul. Długiej to niestety nadal krakowska tradycja. Kolejna edycja akcji „Wystarczy 1 metr” Aleksandra Łabędź

O tym, że kierowcom samochodów ciągle trzeba przypominać o zasadach parkowania na ul. Długiej świadczy fakt, że w tym roku doszło tam do 14 przypadków blokowania tramwajów przez nieprawidłowo stojące pojazdy. Przez ul. Długą kursują dwie linie – nr 18 (Czerwone Maki P+R - Górka Narodowa P+R) oraz nr 44 (Kopiec Wandy – Dworzec Towarowy). W przypadku blokady tramwaje tych linii muszą być kierowane na trasę objazdową. Aby wyczulić kierowców na takie nieprzemyślane zachowania, w tym tygodniu, od poniedziałku do piątku na ulicach w centrum miasta patrole Straży Miejskiej i inspektorów ruchu MPK w Krakowie znów pilnują, czy kierowcy samochodów prawidłowo parkują i nie blokują przejazdu przede wszystkim tramwajom. To już kolejna edycja akcji pod hasłem „Wystarczy 1 metr”.