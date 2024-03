Zarząd Zieleni Miejskiej rozpoczął zielone porządki

Przycinanie krzewów, wymiana piasku w piaskownicach, odświeżanie ławek i stolików tak ZZM przygotowuje miasta do wiosny.

Zanim jednak wiosna na dobre przyjdzie pracownicy ZZM zdemontują ogrodzenia górek saneczkowych oraz mat solnych, a alejki spacerowe oczyszczane zostaną są z piasku, który zimą sypany był na oblodzone powierzchnie.

Przegląd przechodzą tez place zabaw, sprawdzany jest np. stan piasku –w razie konieczności dochodzi do wymiany na nowy.

Konserwowane są elementy małej architektury, czyli odbywa się czyszczenie i czasami malowanie np. ławek czy stolików.

"Wiosenne porządki to również grabienie liści, które nie uległy rozłożeniu w czasie zimy, w miejscach, gdzie nie bytują zwierzęta. Jest to konieczne, by nowa trawa mogła szybko wzrosnąć i się zazielenić. Ogrodnicy zajmują się także przycinaniem krzewów oraz traw ozdobnych, tak aby i w tym sezonie bujnie wyrosły zdobiąc przestrzeń miasta" - wyjaśnia ZZM.

Jak zapowiada ZZM, porządki dotyczą również elementów wodnych, których czyszczenie po zimowej przerwie jest szczególnie ważne. Usuwane są zalegające glony oraz inne materie organiczne, jak np. liście. Instalacja wodna jest sprawdzana pod kątem technicznym, tak aby mogła na nowo cieszyć oko mieszkańców.