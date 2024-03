Zaniedbany budynek z historią: Spalony dom na ulicy Limanowskiego w Krakowie

Historia budynku przy Limanowskiego 47

Budynek przy ulicy Limanowskiego 47 powstał w 1892 roku z połączenia dwóch parterowych budynków, które wzniesiono około 1860 roku. To jeden z niewielu budynków, który był tworzony równocześnie z powstawaniem Podgórza. Niestety, już wcześniej popadał w ruinę i niszczeje od pożaru w 2007 roku. Co więcej, był wpisany do rejestru zabytków, ale z powodu stanu technicznego został z niego wykreślony.