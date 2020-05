Zamiast Wianków odbędą się CyberWianki. A tak bawiliśmy się kiedyś

"Dokładnie przeanalizowaliśmy ryzyka związane z organizacją Wianków – Święta Muzyki w Krakowie 20 czerwca 2020 roku i w związku ze stosunkowo bliskim czasem realizacji oraz z decyzją Prezydenta Miasta Krakowa o odwołaniu wszystkich wydarzeń kulturalnych do końca czerwca, podjęliśmy jedyną możliwą decyzję – o przeniesieniu części działań do Internetu, a co za tym idzie odwołaniem zaplanowanych na żywo Koncertów w ramach Wianków – Święta Muzyki" - poinformowali organizatorzy wydarzenia.

Planowane są koncerty online oraz wspólne świętowanie na placach i w parkach Krakowa, kiedy pozwolą na to okoliczności. Szczegóły tegorocznych CyberWianków mamy poznać wkrótce.