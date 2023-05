Zakończyły się zdjęcia do serialu "Sortownia" z Andrzejem Chyrą. Premiera już w czerwcu w serwisie i na antenie Canal+

"Sortownia" to historia zmagającego się z demonami przeszłości lekarza Jacka, rozdartego pomiędzy etyką lekarską a potrzebą wymierzenia sprawiedliwości za tych, którzy w ramach obowiązującego prawa mogą jej nigdy nie doświadczyć. W tej roli na ekranie 8-odcinkowej produkcji pojawi się Andrzej Chyra.

W nowym serialu występują również młode aktorki: Jaśmina Polak, Olga Goldys i Natalia Jędruś. W serialu zagrały także: Ilona Ostrowska, Izabela Dąbrowska, Artur Barciś, Mariusz Bonaszewski i Marcin Czarnik.

- "Sortownia" jest produkcją wielogatunkową, z thrillerem jako tym wiodącym. Najczęściej seriale medyczne operują konwencją obyczajową, ale tu jest inaczej. To thriller psychologiczny z elementami obyczajowymi. Ten element psychologiczny jest tutaj bardzo istotny. Wybór Andrzeja Chyry na odtwórcę głównej roli był zatem nieprzypadkowy – to właśnie on nadaje postaci głębię i ten aspekt jest bardzo wymowny w jego wykonaniu – mówi Anna Kazejak, reżyserka serialu.