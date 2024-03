Zakończenie Cracow Fashion Week: Ekologia i upcykling na pokazie NO WASTE SHOW. Mamy zdjęcia! OPRAC.: Redakcja Kraków

Ekologia i upcykling w japońskim stylu. To były główne motywy kończącego tegoroczny Cracow Fashion Week - pokazu NO WASTE SHOW. Młodzi studenci I i II roku Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru (SAPU) podjęli wyzwanie, by w twórczy sposób nadać nowe życie zużytym ubraniom, nawiązując jednocześnie do problemu zmian klimatu. Druga grupa miała za zadanie stworzyć unikalne, przeskalowane kreacje inspirowane japońską sztuką haftu. Jak im poszło? Sprawdźmy.