Zakaz wjazdu na Rynek Główny dla dorożek. Powodem jest ogromny upał

W czasie obowiązywania zakazu nieczynny będzie też postój zastępczy dla dorożek przy ul. Mikołajskiej przed Bazyliką Mariacką.

- Jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo powożących oraz zwierząt zaprzęgowych, powożący są zobowiązani do korzystania z wyznaczonych zacienionych postojów zastępczych przy Barbakanie oraz na alejkach Plant – przy ul. Podzamcze, pomiędzy ul. Sienną a ul. Mikołajską, dodatkowego regularnego pojenia koni oraz bieżącego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej - informują w krakowskim magistracie.

32 stopnie Celsjusza – nawet tyle mogą pokazać termometry podczas fali upałów, która dotarła do Krakowa. Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia w sprawie upałów – obowiązuje ono od niedzieli, 13 sierpnia, od godz. 13, do środy, 16 sierpnia, do godz. 18.