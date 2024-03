Stanisław Mazur poparł apel o wprowadzenie zakazu przewozów dorożkami konnymi w Krakowie. Proponuje elektryczne dorożki

- Trzecia dekada XXI wieku to czas, być rozsądnie odpowiedzieć na pytanie, czy w imię pewnej symboliki i satysfakcji turystów, gotowi jesteśmy skazywać zwierzęta na cierpienie. Podobnie jak inni kandydaci, otrzymałem od Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt jednoznaczne pytanie, czy jako prezydent byłbym skłonny podjąć decyzję o likwidacji dorożek. Wczoraj spotkałem się z przedstawicielami stowarzyszenia i po rozmowie z nimi mogę śmiało zadeklarować, że popieram ten postulat - mówił prof. Stanisław Mazur.

Jak dalej tłumaczył kandydat na prezydenta miasta Krakowa: - Staram się rozumieć argument o tym, że dorożki stały się jednym z symboli Krakowa. Ale były także ikoniczne dla Londynu, Barcelony, Toronto, Rzymu, Paryża czy ostatnio Pragi. We wszystkich tych miastach obowiązuje już zakaz świadczenia usług powozów konnych. Miarą cywilizacji jest to, że nie wykorzystuje słabszych stworzeń do własnej satysfakcji. Wierzę, że Kraków cywilizacyjnie już także dojrzał do tego, by przestać traktować żywe zwierzęta jako wypełnienie widokówek - dodawał.