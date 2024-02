Zadymiony krakowski obwarzanek. Prawie 12 tysięcy kopciuchów czeka na wymianę. Zostały zaledwie 62 dni, by to zrobić

Smog w Krakowie. Trwa wymiana kopciuchów

Porównanie efektów wymiany kopciuchów w ostatnich latach pokazuje, że spada tempo ich likwidacji. Po dosyć dobrym roku 2022, kiedy mieszkańcy obwarzanka wymienili 2 691 kotłów, liczba wymian spadła w 2023 roku do zaledwie 1 767.

Jak przypomina Krakowski Alarm Smogowy, to pogorszenie jest efektem osłabienia uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego, co miało miejsce w wrześniu 2022 roku. To wtedy radni Sejmiku z Prawa i Sprawiedliwości zdecydowali, że kopciuchy mogą dymić jeszcze przez dodatkowe 14 miesięcy. Ta decyzja zmieniła podejście mieszkańców regionu do wymiany kotłów, co sprawiło, że w bardzo krótkim czasie Małopolska z lidera w tym obszarze, spadła na dalsze miejsca.