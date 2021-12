Mieszkańcy Metropolii Krakowskiej wolno uwalniają się od kopciuchów i smogu. Wśród 14 samorządów są małopolscy prymusi, ale i maruderzy

Te dane powinny przemówić zwłaszcza do mieszkańców gmin, które mają w walce ze smogiem do odrobienia gigantyczne zaległości. A czasu jest niewiele: na wymianę najbardziej trujących, pozaklasowych kotłów (głownie węglowych) został tylko rok. W całej Metropolii Krakowskiej dymi ich jeszcze w tym sezonie grzewczym około 20 tysięcy! Co zrobić, by kolejnej zimy zostały zastąpione przez czyste i efektywne źródło ciepła? Jak na tym finansowo nie stracić, lecz zyskać, przechodząc jednocześnie na nieznany wcześniej poziom komfortu?

Ci, którzy zdecydowali się już na taką inwestycję, wiedzą, że w wielu przypadkach kluczowa jest termomodernizacja domu. W nieocieplonych budynkach większość wytworzonej – a więc i opłaconej przez gospodarzy – energii idzie często na ogrzewanie otoczenia (ogrodu, ulicy, chodników, powietrza…), a nie samego mieszkania i domowników. Odpowiednie ocieplenie ścian i stropów połączone z montażem energooszczędnych okien i drzwi zmniejsza zapotrzebowanie na energię nawet o 50 i więcej procent. A energia ostatnio mocno podrożała i wszystko wskazuje na to, że będzie dalej drożeć.