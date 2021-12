Małopolska Liga Antysmogowa. Wicemarszałek Józef Gawron: Działajmy wspólnie, by cała Małopolska oddychała czystym powietrzem! Zbigniew Bartuś

- Część Małopolan zwleka z podjęciem decyzji o wymianie pieca czy ociepleniu domu do ostatniej chwili. Od niektórych wciąż zdarza mi się słyszeć, że nie wiedzą o uchwale antysmogowej zakazującej używania kopciuchów po 2022 roku. Tymczasem wraz z upływem kolejnych miesięcy wymiana kotłów może stać się trudniejsza i droższa, choćby dlatego, że nagły popyt na materiały, urządzenia i usługi budowlane zawsze skutkuje wzrostem cen i ograniczonym dostępem do ekip wykonawczych. Nie ma więc co czekać, najlepiej wystąpić o dotację i zaplanować inwestycję już dziś. Podpowiada to zwykły ludzki rozsądek. A Małopolanie są rozsądni – przekonuje JÓZEF GAWRON, wicemarszałek Małopolski, w rozmowie podsumowującej pierwszy sezon Małopolskiej Ligi Antysmogowej.