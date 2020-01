Zabytkowy wiadukt. Przetrwał zabory, wojny, komunę. Załatwi go PKP?

- Zabytkowy wiadukt kolejowy nad ul. Grzegórzecką, najstarszy zachowany krakowski most, powinno się zachować w stanie nienaruszonym - takie jest stanowisko wydała też Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków.

Zabytkowy wiadukt jest poszerzany tak, by zmieściły się na nim cztery tory (przez rozpoczęciem prac były na nim tylko dwa). Kilka miesięcy temu kolejarze nagle poinformowali, że obiekt jest w złym stanie technicznym. W PKP PLK zaczął być nawet rozważany scenariusz, by całą konstrukcję rozebrać i zbudować na nowo. Pomysł ten wywołał jednak duży sprzeciw ze strony wojewódzkiej konserwator zabytków Moniki Bogdanowskiej.

Wspomniana nowa koncepcja - jak przekonują kolejarze - została przekazana już do wojewódzkiej konserwator zabytków.

W PKP wyjaśniają, że zgodnie z najnowszym projektem - mówiąc obrazowo - zachowane miałyby zostać zewnętrzne elementy wiaduktu, wymienione miałyby zostać natomiast wewnętrzne elementy konstrukcji. Chodzi o to, by został on wzmocniony.

- Czekamy teraz na opinię konserwator zabytków - dodaje Piotr Hamarnik.

W PKP PLK przekonują, że zły stan obiektu nie jest ani ich winą, ani firmy budowanej prowadzącej remont.

"Z technicznego punktu widzenia najbardziej niezadowalający jest stan skrajnych sklepień wiaduktu (tych nad chodnikami) oraz jego fundamentów. W naszej opinii taka kondycja obiektu inżynieryjnego wynika przede wszystkim z jego wieku, specyficznej konstrukcji i zmieniających się w ciągu dziesięcioleci warunków wokół niego. Dla przykładu drastycznie zmieniający się poziom wód gruntowych pod obiektem sprawił, że drewniane pale, na których posadowione są fundamenty, były przez długi czas nad lustrem wody, co negatywnie wpłynęło na ich obecną kondycję. Dodatkowo wiadukt kolejowy projektowany był na inne obciążenia niż te, którymi był poddawany przez kolejne lata eksploatacji. Wiązało się to z koniecznością przeprowadzania przez jego zarządców doraźnych remontów, które miały wzmocnić jego konstrukcję" - argumentują kolejarze.