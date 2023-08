Zabytkowe tramwaje i autobusy znów wyjadą na ulice Krakowa. W długi weekend po mieście znów będą jeździły prawdziwe perełki

- We wtorek 15 sierpnia zapraszamy wszystkich na podróż pierwszym normalnotorowym tramwajem Krakowskim włączonym do eksploatacji w 1913r. To właśnie wagon SN1 z przyczepą PN3 – 555 wyjedzie na linię muzealną 0. Dla przypomnienia seria 25 wagonów silnikowych wraz z podobnymi 15-oma pojazdami zbudowanymi w Krakowie eksploatowana była do końca lat 60-tych XX wieku - zaprasza MPK SA w Krakowie.