Z Krakowa do Katowic za złotówkę. Koleje Śląskie wprowadzają bilety na ferie dla dzieci i młodzieży Ewa Wacławowicz

Konrad KozłOwski/Polskapress

W terminie od 27 stycznia 2024 r. do 11 lutego 2024 r. czyli w okresie kiedy województwo śląskie obchodzi ferie, w Kolejach Śląskich obowiązywać będzie akcja promocyjnych przejazdów „FERIE 2024”. Dzięki biletom za złotówkę dzieci i młodzież do 18 roku życia będą mogły pojechać z Katowic do Krakowa czy Zakopanego.