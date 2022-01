Yaw Yeboah. Droga z Wisły Kraków do Columbus Crew rozpoczęła się w samolocie do Afryki Południowej

Okazuje się, że praprzyczyną decyzji o przenosinach do USA była rozmowa z doświadczonym reprezentantem Ghany, występującym na co dzień właśnie w Columbus Crew.

- Bardzo duży wpływ na mnie miał Jonathan Mensah. Kiedy lecieliśmy z kadrą do Afryki Południowej, dużo rozmawiałem z nim w samolocie. Opowiadał mi o nowych obiektach Columbus Crew, mówił, jak bardzo ludzie w Ameryce są dla niego życzliwi. Powtarzał, że kocha ten klub, że kibice bardzo go wspierają i on też ich kocha. Kiedy to mówił, odparłem: "Wow, to wspaniałe. Mam nadzieję, że ja kiedyś też będę mógł tego doświadczyć". A on wtedy odpowiedział: "OK, dlaczego by nie?" Gdy więc wkrótce potem mój agent skontaktował się ze mną i powiedział, że Columbus Crew chce mnie kupić, odpowiedziałem: "Wspaniale, całkiem niedawno dowiedziałem się sporo dobrego o tym klubie. Proszę, zróbmy ten transfer". Jonathan bardzo mnie zainspirował i bardzo mu za to dziękuję - opowiada Yeboah na stronie columbuscrew.com.