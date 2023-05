XV Jubileuszowy Piknik Krowoderski. Wiele atrakcji dla całych rodzin, a także mnóstwo muzyki i tańca

- „Piknik" to wydarzenie, które dedykujemy dzieciom z Krakowa i okolic, ich rodzicom i opiekunom oraz wszystkim zainteresowanym. Tegoroczny „Piknik" będzie miał charakter jubileuszowy - jest to już piętnasta edycja tego wydarzenia, jak również 60-lecie Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza" i 30-lecie Orkiestry Staromiejskiej. W czasie „Pikniku" odniesiemy się również do patronów roku 2023 - Jana Matejki i Aleksandra Fredry - mówią organizatorzy wydarzenia.