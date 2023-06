Piknik Krowoderski obchodził w tym roku jubileusz. Tak się bawili krakowianie

- „Piknik" to wydarzenie, które dedykujemy dzieciom z Krakowa i okolic, ich rodzicom i opiekunom oraz wszystkim zainteresowanym. Tegoroczny „Piknik" będzie miał charakter jubileuszowy - jest to już piętnasta edycja tego wydarzenia, jak również 60-lecie Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza" i 30-lecie Orkiestry Staromiejskiej. W czasie „Pikniku" odniesiemy się również do patronów roku 2023 - Jana Matejki i Aleksandra Fredry - zapowiadali organizatorzy.

Jak zwykle, nie zabrakło mieszkańców Krowodrzy, którzy wzięli udział w licznych atrakcjach.

Na najmłodszych czekały konkursy plastyczne i prezentacje teatralne.

Piknik był też okazją do aktywnego udziału w różnorodnych warsztatach dla starszych uczestników prowadzonych na kilku stanowiskach w czasie trwania wydarzenia, między innymi: plastycznych, fotograficznych i pszczelarskich.

Sporym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko karykatur i malowanie twarzy dla dzieci.

Podczas wydarzenia zaprezentowały się, m.in. Rada Dzielnicy V Krowodrza i szkoły działające na jej terenie.