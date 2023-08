XIX-wieczny drewniany dom młynarza w Mogile: powrót do przeszłości

Na ten rok ekipie zajmującej się remontem tego obiektu do wykonania pozostały prace budowlane, wykończeniowe, dotyczące instalacji czy urządzenia wnętrz. Jak relacjonuje w mediach społecznościowych Antoni Łapajerski, miłośnik historii Nowej Huty, autor strony na Facebooku "Nowa Huta mniej znana", który systematycznie śledzi i fotografuje rekonstrukcję zabytku - ostatnio do mogilskiego domu młynarza powrócił po konserwacji secesyjny piec.

Przypomnijmy: dom młynarza to jeden z ostatnich reliktów XIX-wiecznej zabudowy wsi Mogiła. Powstał jako budynek mieszkalny dobudowany do młyna, który wcześniej należał do cystersów. Młyn użytkowany był przez różnych młynarzy na zasadach dzierżawy, później na prawach wieczystej dzierżawy (młyn działał do 1955 r., a jego ostatnią właścicielką była Apolonia Chwastek). Zaś dom - stał się siedzibą kilku pokoleń mogilskich młynarzy.