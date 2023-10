Kraków. Są mieszkania do wynajęcia od miasta. Ale w większości trzeba się liczyć z dużymi i kosztownymi remontami

Najnowszy przetarg ogłoszony przez ZBK - który odbędzie się 17 listopada - to okazja dla tych, którzy chcieliby zamieszkać np. w Starym Podgórzu. Na liście lokali przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego jest dziesięć mieszkań, w tym trzy mieszczące się w kamienicy przy ul. Kalwaryjskiej 37 (to budynek na rogu ul. Kalwaryjskiej i Smolki).

Pod tym adresem do wynajęcia jest jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 35,22 mkw. oraz dwa mieszkania dwupokojowe, o powierzchni 43,05 i 46,6 mkw. Urzędnicy podają, jaki remont czy wymiana instalacji są konieczne w każdym z oferowanych lokali , a także - jakie prace są do ewentualnego wykonania przez przyszłego najemcę bez możliwości rozliczenia w czynszu, według indywidualnych potrzeb. Przykładowo w największym z mieszkań przy Kalwaryjskiej takimi pracami do ewentualnego wykonania, których nie będzie można rozliczyć w czynszu, są: zerwanie tapet, fliz, boazerii ze ścian, naprawa i odmalowanie tynków, naprawa podłóg i posadzek, ułożenie paneli, terakoty, parkietu, wykładzin, wymiana kuchenki, wymiana umywalki wraz z oprzyrządowaniem, zamontowanie nowego pieca gazowego łazienkowego lub bojlera elektrycznego, sprawdzenie i przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wywóz gruzu poremontowego.