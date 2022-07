Wysokie temperatury a zwierzęta domowe. Jak uchronić swojego pupila przed upałem?

Spacer z psem to obowiązkowy element dnia. Jednak podczas upałów trudno czerpać z niego radość. Nie tylko nas może to męczyć, nasi podopieczni też nie czują się wówczas zbyt dobrze. Co gorsza, zawrotne temperatury mogą być wręcz niebezpieczne dla życia psów i kotów. Największe zagrożenie stanowi wystąpienie hipertermii, czyli nagły wzrost temperatury ciała, z którym organizm nie jest w stanie zawalczyć. Ryzyko stanowi także poważne odwodnienie.

Nie wolno bagatelizować dobrostanu swojego pupila w trakcie upałów. Na początku, zapoznaj się z listą rzeczy, które należy zrobić, by nie dopuścić do przegrzania zwierzaka: