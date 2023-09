Wysokie ceny odstraszają turystów? Nic z tego! Według magazynu Travelist wakacje 2023 zakończyły się z lepszym wynikiem niż w ubiegłym roku

Według danych Travelist.pl klienci portalu chętniej niż w poprzednim sezonie dokonywali rezerwacji na lipiec i sierpień. Więcej (o ponad 4 proc.) było również pobytów rezerwowanych tuż przed wyjazdem, już w szczycie sezonu. Średnia cena za noc w 2-osobowym pokoju hotelowym (o standardzie 4-5 gwiazdek lub równorzędnym, z wyżywieniem w pakiecie) wyniosła 637 zł. Dla porównania, w 2022 roku kształtowała się na poziomie 543 zł. Jak widać, inflacja oraz będące jej efektem wyższe ceny towarów i usług, które daje się odczuć w każdej branży, nie powstrzymały Polaków przed planowaniem letnich urlopów – zarówno w kraju, jak i za granicą.

– Potrzeba podróżowania i zmiany otoczenia po raz kolejny okazała się decydującym motywatorem w podejmowaniu decyzji o wakacyjnych wyjazdach. Pomimo nieco wyższych niż w poprzednich sezonach cen, średnia długość wyjazdów nie uległa znaczącej zmianie. Podczas gdy latem 2022 r. Polacy wyjeżdżali średnio na 4,23 dnia, tak w tym roku było to 4,2 dnia. Co więcej, w przypadku krajowych rezerwacji last minute tegoroczna wartość jest nawet nieco wyższa, ponieważ w 2022 roku wynosiła 3,68 dnia, a obecnie 3,71 dnia – mówi Eliza Maćkiewicz, Head of Commercial w Travelist.pl.