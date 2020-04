Wypadek w Sułkowicach. Zderzenie motocykla i samochodu osobowego, są ranni [KRÓTKO]

Dwie osoby poszkodowane to efekt wypadku, do jakiego doszło w niedzielę około godziny 19 na ul. 1 Maja, czyli drodze wojewódzkiej 956. Było to czołowe zderzenie motocykla z samochodem osobowym.

Ranni to osoby podróżujące jednośladem. Jedna z nich została zabrana do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, drugą zabrała karetka.