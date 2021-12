Wypadek Beaty Szydło. Prokuratura w Nowym Sączu drugi raz zbada zniszczone płyty DVD, na których był zapis przejazdu kolumny rządowej

Sprawę jako pierwsze opisało Radio Zet.

To nie jedyne nowe informacje w sprawie wypadku byłej premier. Dwa tygodnie temu okazało się, że funkcjonariusze BOR, którzy jechali w kolumnie wiozącej 10 lutego 2017 r. ówczesną premier Beatę Szydło przez Oświęcim do domu w Przecieszynie, mogli kłamać. Tak twierdzi oficer BOR Piotr Piątek, który wyznał to dziennikarzom "Gazety Wyborczej". Twierdzi, że rządowa kolumna jechała tylko z włączonymi sygnałami świetlnymi, a bez dźwiękowych. Świadkowie wypadku opowiadali to dziennikarzom "Gazety Krakowskiej" niedługo po zdarzeniu. Ich wypowiedzi wówczas zbagatelizowano.

Do wypadku z udziałem rządowych samochodów doszło 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu. Według ustaleń policji, trzy rządowe samochody z ówczesną premier Szydło w środkowym pojeździe wymijały fiata seicento. Jego kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto, którym jechała ówczesna szefowa rządu. Samochód z szefową rządu w konsekwencji uderzyło w drzewo.