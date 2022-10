Wykroczenie czy przestępstwo? Los Jerzego Stuhra w rękach biegłych medyków i prokuratury

Biegli medycy mają głos

Dodaje, że postawienie zarzutów zależy od ustalenia charakteru obrażeń u pokrzywdzonego. W sprawie muszą się więc wypowiedzieć biegli medycy po zbadaniu 44-letniego motocyklisty. - To standardowa procedura - mówi Hnatko.

Jeżeli leczenie obrażeń trwało więcej niż 7 dni, to aktor odpowie za spowodowanie wypadku, grozi za to do 3 lat więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

- Od opinii biegłych medyków zależy, czy sprawca będzie odpowiadał za wykroczenie, czy może za spowodowanie wypadku - mówi rzecznik. Odmawia podania, czy biegli już zbadali motocyklistę lub kiedy to ma nastąpić. - Bez komentarza - kończy rozmowę.