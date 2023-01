Wykresówka kolegi i jazda bez karty. Inspektorzy ITD działali m.in. na A4

W czwartek (19 stycznia), na autostradzie A4 koło Krakowa, inspektorzy małopolskiej ITD zatrzymali do rutynowej kontroli ciągnik siodłowy z podpiętą naczepą. Zestawem należącym do hiszpańskiego przedsiębiorcy przewożono części samochodowe z Hiszpanii do Polski. Kontrola zapisów czasu pracy kierowcy wykazała, że w dniu kontroli prowadził ciężarówkę bez karty umieszczonej w tachografie. Stwierdzona manipulacja skutkowała zatrzymaniem prawa jazdy kierowcy na trzy miesiące. Został on również ukarany mandatem karnym. Konsekwencje finansowe grożą także jego pracodawcy. Wobec przewoźnika drogowego zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Z kolei w poniedziałek (16 stycznia), na ekspresowej „piątce” koło Gniezna, inspektorzy zatrzymali zestaw, którego kierowca jechał na wykresówce wypisanej na inną osobę. W ten sposób rejestrował swój czas jazdy na konto kolegi. W trakcie kontroli okazało się, że w trasę wysłano ciągnik siodłowy bez ważnego przeglądu technicznego, ale za to z usterką niebezpieczną - pękniętą tarczą hamulcową. Dowód rejestracyjny samochodu ciężarowego wcześniej został już zatrzymany przez Policję. Skontrolowany kierowca nie okazał także wypisu z licencji oraz zaświadczenia o czasie pracy za dni wolne, czyli tzw. „urlopówki”.