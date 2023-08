Wyjątkowe tramwaje pojadą po Krakowie zmienioną trasą

Trasa linii nr 0:

„Dajwór” – ul. Na Zjeździe, ul. Limanowskiego, ul. Krakowska, ul. Stradomska, ul. św. Gertrudy, ul. Franciszkańska, ul. Straszewskiego, ul. Dunajewskiego, ul. Basztowa, ul. Westerplatte, ul. Starowiślna – „Dajwór”.

Linia będzie kursować w godz. od ok. 11.00 do 17.00 co godzinę.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej ztp.krakow.pl.