Wygraj Thermomix oraz ekstrakasę w NASZEJ LOTERII. Dołącz do gry!

KARNAWAŁOWA RUNDA Z WYJĄTKOWYMI NAGRODAMI!

Dodatkowa kasa na Twoje przyjemności Thermomix to nie jedyna nagroda, która może trafić w Twoje ręce. Jeśli wraz z nowym rokiem pojawiły się u Ciebie nowe plany do zrealizowania, dodatkowy zastrzyk gotówki na pewno ułatwi ich spełnienie. W tej rundzie możesz zgarnąć nawet 5000 zł!

Wystartowała RUNDA KARNAWAŁOWA Naszej Loterii, która trwa 12 stycznia (godz. 15.30) do 19 stycznia (godz. 15.30). A ponieważ karnawał, to zabawa i szaleństwo, my również poszaleliśmy z nagrodami. Co będzie można wygrać?

NIE CZEKAJ, WŁĄCZ SIĘ DO GRY I DAJ SOBIE SZANSĘ NA WSPANIAŁE NAGRODY!

Ze szczęśliwcem, którego numer zostanie wylosowany 19 stycznia, skontaktujemy się telefonicznie. Na wstępie poinformujemy go, że wygrał Thermomix, a następnie będzie mógł wybrać jedną ze skrytek naszego specjalnego SEJFOMATU. W każdej z nich skrywa się nagroda pieniężna: od 500 do aż 5000 zł .

Kolejna runda z Thermomixem

Dlaczego w puli nagród ponownie znalazł się Thermomix? Wyjaśnienie jest proste. W rundzie świąteczno-noworocznej, która trwała od 15.12-5.01, po wylosowaniu szczęśliwego numeru próbowaliśmy skontaktować się z jego właścicielem. Zgodnie z regulaminem wykonujemy trzy takie próby. Jeśli osoba nie odbierze, podejmujemy kontakt z kolejnym wylosowanym numerem. On także nie odebrał telefonu. Zadzwoniliśmy więc pod trzeci wylosowany numer. Sytuacja się powtórzyła. A to oznacza, że możecie o niego grać ponownie!

Drodzy Gracze! Apelujemy więc do Was, abyście w dni losowań, a więc w piątki po godzinie 15.30, odbierali swoje telefony. Nawet, jeśli widzicie połączenie z numeru nieznanego, nie odrzucajcie go, nie ignorujcie, bo być może to my z radosną informacją o wygranej!

* * *

NASZA LOTERIA to specjalna akcja skierowana do czytelników gazet oraz serwisów Polska Press Grupy, a także użytkowników serwisu www.naszemiasto.pl. Jej zasady są bardzo proste: by włączyć się do gry, wystarczy wysłać SMS lub wykupić los. Każdy SMS/los to jedna szansa na wygraną. To od Ciebie zależy, jak wiele szans sobie dasz. Im więcej SMS-ów/losów – tym większe szanse.

Loteria składa się z rund różnej długości. O tym, ile dana runda trwa oraz regulamin loterii, możecie znaleźć na stronie www.naszaloteria.pl.

Organizator loterii: Peakmake Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.