Wybory według bukmacherów, Faworyt jest jeden. Kto wygrywa w Krakowie? Sienkiewicz czy Wassermann?

Na niespełna cztery tygodnie przed wyborami parlamentarnymi analizy wskazują, że choć PiS zdobędzie więcej niż 35% głosów, nie zdoła utrzymać samodzielnej władzy. Kto będzie jego koalicjantem? Według Politycznego Barometru, niezależnie od dotychczasowych oficjalnych wypowiedzi polityków, zostanie nim Konfederacja. Mimo deklaracji przywiązania obu stron do konserwatywnych wartości nie będzie to jednak trwały związek, a kadencja Sejmu, według bukmachera, zostanie skrócona. Temu scenariuszowi Betfan daje 57% szans. Przeciwna opcja – że Sejm przetrwa pełną kadencję, ma 43% szans. Bukmacher Fortuna za każda złotówkę postawioną na wygraną PiS daje 4 grosze, a wygrania KO to już 7 zł.

Kto zdaniem barometru zasiądzie w sejmowych ławach tej jesieni i jak wypadną wyborcze pojedynki? - Oprócz Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, którzy zdobędą najwięcej głosów w swoich okręgach i mają pewne miejsca, do Sejmu dostanie się też Roman Giertych, rywalizujący z prezesem PiS w Kielcach. Giertych przegra co prawda pojedynek na liczbę głosów, ale jego wynik i tak wystarczy do sejmowego mandatu. W starciu innych politycznych liderów Adrian Zandberg wygra ze Sławomirem Mentzenem, choć ten drugi pokona Michała Koboskę w okręgu warszawskim. Analizy pokazują też, że w okręgu obejmującym Białystok Szymon Hołownia wyprzedzi Krzysztofa Bosaka, ale przegra z Krzysztofem Truskolaskim. W okręgu katowickim zaś Mateusz Morawiecki pozostawi w tyle Borysa Budkę, a w Rzeszowie Zbigniew Ziobro zbierze więcej głosów od Pawła Kowala – podaje Szymon Sobociński, szef analiz politycznych BETFAN.