Wybory parlamentarne 2023. Reakcja w sztabie wyborczym Konfederacji w Krakowie po ogłoszeniu sondażowych wyników

- Na pewno nasze nastroje są bardzo wyważone z tego względu, że nie przywiązujemy tak dużej wagi do tego sondażuu, który w zasadzie może bardzo odbiegać od rzeczywistych wyników, które będą się pojawiać od północy. Czekamy na faktyczne wyniki, ponieważ jak pokazuje przykład choćby Słowacji to tam się wszystko wywróciło i to bardzo znacząco. Patrzymy z optymizmem w przyszłość. Konfederacja to nie jest projekt na rok lub dwa, lecz projekt długoterminowy, projekt ludzi ideowych, więc patrzymy z optymizmem na przyszłość - dodaje Bartosz Bocheńczak, który kandydował do parlamentu z 2 miejsca na liście.

Jak dodał Bocheńczak - Nie ma mowy o koalicjach! Absolutnie podtrzymujemy to co mówiliśmy. Nie ma mowy o koalicji ani z PIS ani z PO. Nie po to szliśmy do sejmu by tworzyć koalicję z jedną lub drugą partią.

Bartosz Bocheńczak również wyjaśniał: - Na pewno już widać, że Konfederacja wprowadzi znów tę ideową śmietankę do parlamentu i na pewno nie będą to ludzie z łapanki, czy przypadku, lecz osoby, które są już sprawdzone.

- Ja ze swojej strony chcę wszystkim podziękować. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ta kampania była przeprowadzona fantastycznie, wszyscy spisali się świetnie. Zrobiliśmy co się dało, plakatowaliśmy bez przerwy, agitowaliśmy bez przerwy i wydaje mi się, że co by się nie działo, jako Kraków i jako krakowskie struktury sprostaliśmy temu zadaniu i teraz wystarczy czekać na ostateczny wynik. Warto pamiętać, że przez te modele frekwencja była niedoszacowana i oznacza to, że wyniki mogą się znacząco różnić - dodał Grzegorz Nowowiejski, prezes regionu Małopolska, Nowa Nadzieja.