Wybory samorządowe 2024. Andrzej Kulig: "Wygodne miasto, czyli przyjazny urząd dla mieszkańców i ...urzędników! To możliwe"

Podczas piątkowego spotkania prasowego, kandydat na prezydenta miasta Krakowa przypomniał dane "Badania satysfakcji klienta", które są prowadzone przez Urząd Miasta Krakowa od 17 lat. W październiku i listopadzie ubiegłego roku, ich praca została oceniona na 4,53 (w skali od 1 do 5). Prof. Kulig w swojej kampanii proponuje co można zrobić, by załatwienie formalności było sprawniejsze i wygodniejsze.

Po pierwsze nowe Punkty Obsługi Mieszkańców, np. w domach kultury

Punkty Obsługi Mieszkańców będą powstawały nie tylko, tak jak dzisiaj, w galeriach handlowych, ale także w innych miejscach, które są ulokowane blisko mieszkańca. Przede wszystkich w tych częściach Krakowa, które są oddalone od centrum. Na przykład na Klinach czy w niektórych rejonach Nowej Huty, które są dosyć rozproszone. Tak, by sprawy urzędowe mogły być załatwiane także do późnych godzin wieczornych.

Po drugie aplikacja mobilna mKraków

- To będzie taki duży „Karnet”, czyli miesięcznik, który był kiedyś bardzo popularny w Krakowie i na szczęście właśnie powraca, a który informował o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w mieście. Aplikacja będzie jednak pozwalała na łatwe dotarcie również do wszystkich innych, potrzebnych, przydatnych, praktycznych i ciekawych informacji – tłumaczy prof. Kulig.

Będzie to także aplikacja, przez którą będzie można zgłaszać interwencje do miejskich instytucji.

Po trzecie opiekun mieszkańca w każdej miejskiej instytucji

- Wielokrotnie już powtarzałem, i będę powtarzać w tej kampanii: chcę, aby każdy krakowianin czuł się zaopiekowany. Dotyczy to także spraw związanych z urzędami. Dlatego w każdej instytucji miejskiej zostanie wskazana osoba, której zadaniem będzie kontakt z mieszkańcami. Będzie potrafiła wysłuchać, doradzić i poprowadzić przez procedury urzędowe – mówi Andrzej Kulig.

- Dziś wygląda to tak, że mieszkaniec pisze w jakieś sprawie, ale ponieważ nie musi dokładnie wiedzieć, który wydział czym się zajmuje, dostaje odpowiedź: proszę zwrócić się do innego wydziału. Mieszkaniec nie musi się orientować w szczegółach organizacyjnych miasta. To nasza rola, by mu pomóc – wyjaśnia Kulig: – Dlatego chcę, by był jeden gospodarz takiego pisma, który będzie zarządzał jego przepływem między odpowiednimi jednostkami.