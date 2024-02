Wybory prezydenckie w Krakowie: kto powalczy z faworytem sondaży? W Koalicji 15 Października nie brakuje kandydatów, PiS szuka jednego

Z prezydenckiego klubu radnych wywodzi się Rafał Komarewicz, obecnie poseł Trzeciej Drogi, który do Sejmu dostał się jako kandydat Polski 2050. Teraz zamierza rywalizować w wyborach na prezydenta Krakowa, jako reprezentant Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Komarewicza Trzecia Droga. Nie oznacza to, że jest już kandydatem krakowskiej Trzeciej Drogi, popieranym też przez PSL.

- Rafał Komarewicz zarejestrował prywatny komitet wyborczy, który ma w nazwie Trzecią Drogę. My w ramach naszej koalicji, Komitetu Wyborczego Trzecia Droga, PSL, Polska 2050 prowadzimy rozmowy w dużej mierze z kandydatami, którzy już zadeklarowali chęć startu wyborach na prezydenta Krakowa. Zmierzają one do tego, by poprzeć jednego z nich, takiego który mógłby realnie powalczyć o prezydenturę. Wszystko powinno się wyjaśnić w najbliższych dniach - mówi Krzysztof Jan Klęczar, szef PSL w Małopolsce, nowy wojewoda małopolski.