Wybory parlamentarne 2023. Wyniki EXIT POLL. Kto wygrał wybory do Sejmu i Senatu?

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych - kiedy?

J. Kaczyński: czekajmy teraz na dalszy rozwój wydarzeń

Wyniki badań dają nam czwarte zwycięstwo w dziejach partii, trzecie z kolei. To wielki sukces naszej formacji

- tak wyniki komentuje prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy, tego jeszcze nie wiemy. Nie pozwolimy jednak na to, aby Polska utraciła, to co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu - niepodległość - dodał. - Niezależnie od tego, jak to ostatecznie będzie, jaki będzie ostateczny rozkład głosów, bo tego tak naprawdę jeszcze w tej chwili nie wiemy, to uczynimy wszystko i powtarzam to, co państwo tak chętnie powtarzacie: zwyciężymy. Dziękuję. Czekajmy teraz na dalszy rozwój wydarzeń. Mogą być ciekawe wydarzenia - powiedział w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników wyborów parlamentarnych.