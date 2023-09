Wybory parlamentarne 2023. Trzecia Droga chce, by in vitro było finansowane z budżetu państwa. "Zróbmy wszystko, żeby tak się stało"

Nie stać nas na to, aby państwo polskie umywało ręce

- Nie stać nas na to, aby państwo polskie umywało ręce od tego problemu i nie tworzyło programów, które realnie pozwolą na rodzenie się dzieci. In vitro to dziesiątki tysięcy szczęśliwych rodziców i spełnienie ich marzeń o potomstwie - przekonywał w Krakowie Rafał Komarewicz.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa i kandydat do Sejmu odniósł się również do programu samorządowego finansowania in vitro, jaki działa w Krakowie. - Od lat twierdzę, że leczenie metodą in vitro musi finansować państwo. Jestem przeciwnikiem finansowania procedur medycznych i leczenia przez samorząd. Samorządy mają dość wydatków na głowie, również tych, które przerzuca na nie rząd. Finalnie poparłem program krakowski, bowiem nie było możliwe przekonać rządu PiS, by wdrożył program ogólnopolski. Teraz najwyższy czas, by parlament zobowiązał przyszłego ministra zdrowia do stworzenia i wdrożenia programu finansowania in vitro powszechnie dla Polaków - dodał Komarewicz.