Wybory parlamentarne 2023. Tak zareagowała na sondażowe wyniki wyborów krakowska Lewica

Przedstawiciele krakowskiej listy wyborczej KW Nowa Lewica na pierwsze sondażowe wyniki niedzielnych wyborów wspólnie oczekiwali przy ulicy Smolki 11A w Krakowie. W specjalnym wieczorze wyborczym wzięli udział kandydaci krakowskiej listy m.in. Daria Gosek-Popiołek, która kandydowała z 1 miejsca.

- Widać z tych wykresów, że ewidentnie wygraliśmy wybory, jako opozycja. Jest to powód do radości, ponieważ oznacza to, że kończy się osiem smutnych lat rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bez Lewicy nie da się stworzyć rządu. Nie wiemy jeszcze ile zdobyliśmy mandatów w Krakowie, a to może nas jeszcze zaskoczyć. Ten wynik nie oddaje naszego zaangażowania w kampanię, a jej koniec nie oznacza końca działań Lewic - stwierdził poseł Lewicy Maciej Gdula, również kandydujący w tych wyborach.

Na miejscu spotkali się wszyscy kandydaci z okręgu. Wśród nich znaleźli się między innymi Maciej Gdula, Daria Gosek-Popiołek, Aleksandra Owca, Emilia Drobot, Joanna Grzymała-Moszczyńska.