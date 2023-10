Wybory parlamentarne 2023. Tak zareagował na sondażowe wyniki wyborów krakowski PiS

Budynek Sokoła to miejsce spotkań kluczowych polityków PiS w kampaniach wyborczych od czasu, gdy Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie w 2015 r., co utorowało temu obozowi drogę do wygranej z wyborach parlamentarnych. To właśnie w Sokole Andrzej Duda został przedstawiony jako kandydat na prezydenta.