Wybory parlamentarne 2023 NA ŻYWO. Polacy ruszyli do urn. Trwa cisza wyborcza! Wyniki PKW, frekwencja WYNIKI EXIT POLL

7.00 W całej Polsce zostały otwarte wszystkie lokale wyborcze. Głosowanie będzie trwać do godz. 21.

Na naszej stronie na bieżąco będziemy informować o wszystkim, co związane z wyborami parlamentarnymi.

Wybory parlamentarne 2023: Jak wybieramy posłów i senatorów?

Podczas wyborów parlamentarnych 2023 wybierzemy 460 posłów na Sejm i 100 senatorów. Wybory odbędą się w niedzielę, 15 października. Głosowanie odbywa się poprzez wstawienie na karcie do głosowania krzyżyka przy wybranym nazwisku. Wybory parlamentarne do Sejmu 2023 odbywają się w 41 okręgach wyborczych. Z każdego z nich wybranych będzie od 7 do 20 posłów, zależnie od liczby mieszkańców na danym obszarze.