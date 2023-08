Wybory parlamentarne 2023. "Jedynki" Koalicji Obywatelskiej zaprezentowały się w Krakowie

Koalicja Obywatelska zaprezentowała "jedynki"

"Jedynką" opozycji do Sejmu z Krakowa jest były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. - Będziemy pracować razem i wszędzie, gdzie się da, ponieważ Kraków nie zasługuje na Prawo i Sprawiedliwość. Jestem przekonany, że wszyscy zrobimy to, co do nas należy i w Krakowie PiS nie wygra - mówił podczas sobotniej konferencji prasowej Bartłomiej Sienkiewicz.

Podkreślał znaczenie osób, które są na dalszych miejscach list Koalicji Obywatelskiej. - To cisi bohaterowie każdych wyborów. To z reguły ludzie, którzy są poza pierwszą dziesiątką listy. Zdecydowali się nas wspomóc, mimo że ich szanse na wejście do Sejmu nie są duże. A równocześnie to ludzie, którzy często decydują o zwycięstwie. Te tysiąc, parę tysięcy głosów, które zdobędą, będą miały taką samą wagę, jak wynik "jedynki". Wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dobry wynik - zapewniał.