Wstrząs elektryczny 2022: rachunki za prąd w Krakowie i Małopolsce mogą wzrosnąć o 15 procent. A to dopiero początek podwyżek. Jak dużych? Zbigniew Bartuś

Cena 1 kilowatogodziny (kWh) dla gospodarstw domowych w Małopolsce wzrosła w 2021 roku w porównaniu z rokiem poprzednim z 0,513 zł netto (0,63 zł brutto) do 0,573 zł netto (0,704 zł brutto), czyli o 12 proc. A jak to będzie wyglądać w roku 2022?

Wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych o 40 procent – taką propozycję nowej taryfy chce skierować do Urzędu Regulacji Energetyki koncern Enea, jeden z czterech głównych graczy na polskim rynku. Podobnie jak pozostałe, jest on kontrolowany przez rząd. Wprawdzie jego sprzedająca prąd spółka operuje głównie na zachodzie kraju, a obsługująca Małopolskę i Śląsk grupa Tauron jeszcze pracuje nad nowym wnioskiem taryfowym do URE i nie zdradza zamiarów, ale eksperci są zgodni, że szalejące w Europie ceny prądu, węgla i gazu oraz rekordowe opłaty za emisję CO2 skłonią wszystkie koncerny energetyczne, w tym Tauron, do pójścia w ślady Enei. A to oznacza, że nasze rachunki za prąd będą zdecydowanie wyższe. O ile?