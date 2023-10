Wspomnienie krakowsko-łódzkiego zespołu jazzowego z lat 60. "Na zawsze Melomani" 17 października w Małopolskim Ogrodzie Sztuki

- Idea była taka, by tę historię opowiadał ktoś młody. Podąża on tropem Melomanów i odnajduje świadków, którzy są obecnie osiągalni - opowiada reżyser, Rafał Mierzejewski.

- Trzech członków zespołu to byli absolwenci łódzkiej filmówki. O tym, że Witold Sobociński był wybitnym operatorem filmowym, to wszyscy wiemy. O tym jednak, że Jerzy “Duduś” Matuszkiewicz również skończył Wydział Operatorski, a Andrzej Idon Wojciechowski - Wydział Organizacji Produkcji, to już wiemy mniej - podkreśla scenarzysta i producent Igor Mertyn.