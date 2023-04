Wprowadzają abonament na przeloty samolotem za miesięczną opłatą

Dzięki WIZZ MultiPass abonenci będą mogli od razu zarezerwować lot i odbyć pierwszą podróż zaledwie 5 dni później, w ramach 30-dniowego cyklu subskrypcji. Abonenci będą obciążani uzgodnioną kwotą co miesiąc przez okres 6 miesięcy. Po dokonaniu comiesięcznej płatności, konta subskrybentów zostaną zasilone tokenami, które można wymienić na bilety w jedną stronę lub w obie strony na kwalifikujące się loty Wizz Air.

- Cieszymy się, że możemy wprowadzić nowy, długo oczekiwany produkt dla naszych klientów podróżujących z Polski. Usługa WIZZ MultiPass to świetna okazja dla osób często podróżujących, aby zapewnić sobie dostęp do najlepszych cen bez względu na porę roku. Wierzymy, że dzięki innowacyjnemu produktowi nasi pasażerowie z Polski będą mieli jeszcze więcej możliwości podróżowania do swoich ulubionych destynacji lub odkrywania nowych i zmiany destynacji co miesiąc z abonamentem - podkreśla Alexandra Avadanei, Chief Revenue Officer (osoba sprawująca kontrolę nad marketingiem i sprzedażą) w Wizz Air.