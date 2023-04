Worki z narkotykami w starych sofach. Przemytnicy z wyrokiem. Chcieli tabletki MDMA wywieźć do Gruzji

Zgodnie z deklaracją mieli 700 kg mienia. Faktycznie przewozili kosiarkę, ponton, nadziewarkę do kiełbas, wiosła, ubrania, sprzęt do basenu oraz dwie sofy. W nich były skrytki, w których ujawniono narkotyki pakowane próżniowo i owinięte folią aluminiową. Były też worki z przyprawami. Ze znalezionych tabletek MDMA można było zrobić 152 tys. porcji dilerskich.

Okazało się, że 15 września 2021 r. wzięli auto z wypożyczalni, by przetransportować mienie przesiedleńcze obywatela Gruzji. Transport wyruszył z miejscowości Gaj pod Krakowem i miał dojechać przez Bułgarię, promem do Saguramo w Gruzji.

Oskarżeni przemytnicy i materiały niejawne

Sąd nie uwierzył, że nie wiedzieli o niedozwolonym ładunku. Tym bardziej, że panowie najpierw podawali, że się nie znali, ale zwartość telefonu Mateusza W. świadczyła, że w tej kwestii nie mówią prawdy. Pogrążyły ich też materiały niejawne.

Zdaniem sądu gdyby to był faktycznie transport mienia przesiedleńczego to wynajęto by firmę transportową, a nie przypadkowe osoby w tym jedną bez prawa jazdy. Co więcej, przewożony do Gruzji ładunek zawierał zwykłe śmieci, których wartość nie przewyższała kosztów wynajęcia auta z wypożyczali. Taki kurs z Polski był po prostu nieopłacalny.