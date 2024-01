Wokół Szopki w Krakowie - gra terenowa, warsztaty dla dzieci i specjalna lekcja dla szkół

Tradycja szopkarska w Krakowie sięga XIX wieku, a konkurs szopek odbywa się od 1937 roku. Architektura szopki nawiązuje do zabytkowych budowli Krakowa: katedry i zamku na Wawelu, kościołów, Sukiennic czy Barbakanu. Inspirowane nimi konstrukcje są bogato zdobione i kolorowe. Z kolei za pomocą figurek prezentowane są nie tylko sceny Bożego Narodzenia, ale i historie związane z życiem miasta, a także Polski i świata, nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych, kulturalnych i społecznych. W ramach dorocznej akcji Wokół Szopki – poza indywidualnym zwiedzaniem i podziwianiem szopek ulokowanych w przestrzeni Krakowa – można również skorzystać z aktywności przygotowanych przez organizatorów.

Gra miejska Wokół Szopki

W sobotę 27 stycznia w godzinach 12–15 odbędzie się gra miejska Wokół Szopki. Oglądanie emanującego zimową energią miasta, aktywne spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi oraz pokazywanie gościom i turystom odświętnie przystrojonego Krakowa to popularne zwyczaje, które sprzyjają byciu razem. Dlatego, w ramach projektu „Wokół Szopki – spacerem po Krakowie” KBF przygotowało grę miejską – właśnie w formie spaceru, który w interaktywny sposób poprowadzi uczestników śladami szopek wystawionych w przestrzeni miejskiej! Na trasie można będzie napotkać szereg zagadek i zadań, a znajomość krakowskich tradycji na pewno pomoże się z nimi zmierzyć.

Podczas gry miejskiej uczestnicy będą przemieszczać się po ośmiu lokalizacjach w obrębie Starego Miasta oraz dzielnic Wesoła i Podgórze. W każdym z miejsc czekać będzie Strażnik danej lokalizacji, który zada grupie zagadkę lub zleci zadanie do wykonania. Strażnik będzie również wyznaczał kolejny punkt, do którego ma się udać grupa. Cała gra oparta będzie na interaktywnych wyzwaniach dotyczących krakowskich tradycji. Proponujemy dwie trasy: nieco krótszą – rodzinną oraz dłuższą, którą nazwaliśmy… „ekstremalną”! Wybór należy do uczestników.